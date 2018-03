"Z myślą o wszystkich uczelniach w Polsce, a zwłaszcza o uczelniach znajdujących się daleko od tych głównych akademickich metropolii, takich jak Warszawa, Wrocław, czy Kraków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem swojej agencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało konkurs na tzw. Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w Szczecinie. Przypomniał, że na pierwszą edycję konkursu przeznaczono w sumie 1 mld zł.

Pomorski Uniwersytet Medyczny uzyskał w konkursie grant w wysokości ponad 6 mln zł, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ok. 8,8 mln zł, Akademia Sztuki prawie 2,8 mln zł, Uniwersytet Szczeciński ponad 14,5 mln zł, a Akademia Morska niemal 7 mln zł.

"Każda z reprezentowanych tutaj uczelni szczecińskich przygotowała znakomity program. Ten program został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów, a konsekwencją tej pozytywnej oceny będzie przyznanie uczelniom w Szczecinie grantów w łącznej wysokości zbliżającej się do 50 mln zł. Mam na myśli uczelnie szczecińskie, ale także koszalińskie" - powiedział Gowin.

Szef resortu nauki zapowiedział także, że w najbliższym czasie MNiSW ogłosi kolejny konkurs, którego pula wyniesie miliard zł. "Jestem przekonany, że również w tym drugim konkursie uczelnie ze Szczecina odniosą stuprocentowy sukces tak, jak to się stało w pierwszej edycji" - dodał.

Minister przypomniał, że jego resort ustanowił już konkurs na tzw. regionalne inicjatywy doskonałości. "Na wielu uczelniach w Polsce, w tym także na uczelniach w Szczecinie są zespoły badawcze, które reprezentują światowy poziom. Te wyspy doskonałości wspierane będą ze specjalnych grantów ministerstwa po to, żeby każda z uczelni jak najmocniej rozwijała to, co jest jej największym atutem. Z całą pewnością granty w ramach tej (…) inicjatywy doskonałości trafią także do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego i mam nadzieję, że także do innych uczelni" - ocenił.

Zapowiedział przy tym, że MNiSW chce w najbliższych latach wyłonić w Polsce „grupę kilku może do 10 uczelni, które będą miały status uczelni badawczych”. „Będą one koncentrowały się w jeszcze większym stopniu niż do tej pory właśnie na badaniach naukowych. Bardzo mi miło poinformować, że wśród tych uczelni w Polsce, które spełniają warunki, żeby wystartować w konkursie na uczelnię badawczą jest właśnie Pomorski Uniwersytet Medyczny" - dodał.

Dofinansowanie z NCBR Uniwersytet Szczeciński wykorzysta m.in. na utworzenie dwóch nowych międzywydziałowych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: gospodarka regionów nadmorskich oraz informatyka, a także realizację międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie fizyka i matematyka w nowej formule, w tym we współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi.

Z kolei Akademia Morska ma w planach m.in. wsparcie powstania nowych kierunków - oceanotechniki oraz geoinformatyki, a. Pomorski Uniwersytet Medyczny chce m.in. przeprowadzić remont infrastruktury naukowo-badawczej służącej do badań na zwierzętach laboratoryjnych. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński