– Naszą konkurencją stał się sen – powiedział w zeszłym roku dyrektor generalny Netflixa – Reed Hastings, nawiązując do tego, że doba ma tylko 24 godziny. Narrację gigantów z Doliny Krzemowej próbują jednak podważyć działacze kampanii społecznej The Truth About Tech. Większość z nich to byli pracownicy koncernów technologicznych.