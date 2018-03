Włochy: Spadła liczba włamań do domów, wykrywalność jest znikoma

Źródło: PAP

We Włoszech spadła w ub. roku liczba włamań do domów i mieszkań, ale największe obawy wciąż budzi to, że nie udaje się ustalić sprawców 97 procent takich przestępstw. Śledczy przyznają, że trudno trafić na ślad włamywaczy, dlatego pozostają bezkarni.