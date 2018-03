Wiceszef przedsiębiorczości i rozwoju udaje się w poniedziałek z wizytą do Stanów Zjednoczonych, która potrwa do piątku.

Głównym punktem wizyty, jak poinformowało Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, jest udział w konferencji Israel Dealmakers Summit. W środę 21 marca odbędzie się w jej ramach panel Poland's Best Kept Secret: A Global Tech and Innovation Hub z udziałem wiceministra Kościńskiego, podczas którego opowie on "o dobrym klimacie inwestycyjnym w Polsce" oraz o tym, dlaczego w Polsce "dobrze robi się biznes". O polskiej gospodarce Kościński będzie też mówił w czwartek na Uniwersytecie Stanforda, gdzie 21-23 marca odbędą się dni polskie Poland Day in Silicon Valley.

W agendzie znalazły się również wizyty w siedzibie Google i Tesli. Wiceszefowi MPiT mają towarzyszyć podczas wizyty w USA m.in. przedstawiciele BGK czy Lot.

"Jedziemy do San Francisco, żeby uczestniczyć w konferencji Israel Dealmakers Summit, gdzie spotykają się przedstawiciele fintech, IT, globalnych marek, by pokazać swoje możliwości, szukać nowych rynków, nowych partnerów - również finansowych. Będzie się tam prezentować ponad 1 tys. przedsiębiorstw" - wskazał Kościński.

Jak zaznaczył dla Polski będzie to okazja, by pogłębić kontakty biznesowe m.in. na rynku izraelskim. "Konferencja to miejsce, gdzie zjeżdżają się przedstawiciele firm izraelskich, amerykańskich i polskich. Będziemy więc mieli okazję zaprezentować nasze umiejętności z dziedziny najnowszych technologii" - zapowiedział. Dodał, że celem spotkania jest "uświadomienie naszym partnerom z Izraela i USA, że mamy bardzo dużo do zaoferowania w dziedzinie informatyki".

Ale też, jak zaznaczył, celem wyjazdu jest przekazanie lokalnym inwestorom z rynku amerykańskiego informacji na temat sukcesów polskiej gospodarki, tego jak się rozwija. "Ta wiedza jest dobra tutaj w Warszawie, ale już nie taka dobra np. w USA. Dlatego chcemy pokazać jak nasza gospodarka rośnie, jak rosła przez ostatnie 25 lat, co się zmienia - że przechodzimy z gospodarki imitacji na gospodarkę innowacji, że rośnie nam eksport" - zaznaczył.

Chodzi o to, jak wyjaśnił, by zachęcać do inwestowania w Polsce, ale również do współpracy z polskimi firmami. "Mamy bardzo dobre firmy wyspecjalizowane w dziedzinie informatyki, doskonałych informatyków, programistów. W światowych rankingach informatycznych Polska zajmuje trzecie miejsce przed Rosją i Chinami. Izrael ma start-upy, które bardzo dobrze wymyślają nowe rozwiązania. Z kolei, w Stanach Zjednoczonych jest olbrzymi rynek zbytu" - wskazał.

Polska będzie uczestniczyć w konferencji Israel Dealmakers Summit po raz drugi - podkreślił Kościński. Oprócz wiceszefa MPiT w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Goolge i Lot.

"To nie jest miejsce do zawierania kontraktów, ale lepszego poznania się. Spotykają się tam wpływowi przedstawiciele globalnych marek informatycznych. Chodzi o zmianę ich świadomości o Polsce. Chcemy pokazać, że nasz kraj nie jest tylko dostarczycielem artykułów spożywczych, ale też specjalistycznych usług IT. Polska stała się centrum usług wspólnych. Bardzo dużo firm typu Google, Amazon ma swoje jednostki usługowe w Polsce. Warto, żeby te firmy powiedziały środowisku (biznesowemu - PAP) w San Francisco, że zainwestowały w Polsce, że nasz kraj jest dobrym miejscem, żeby taką działalność prowadzić" - wskazał.

Jak wyjaśnił Kościński, dzięki tego typu wizytom globalne firmy, takie jak Google zwiększą współpracę w Polsce. "Dążymy do tego, żebyśmy razem rozwijali różne przedsięwzięcia informatyczne" - podkreślił.

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych wiceminister Kościński zwróci uwagę m.in. na nową formułę Specjalnych Stref Ekonomicznych, według której SSE ma być cała Polska. "Równolegle pracujemy też nad grantami, obniżamy wymogi dla firm, które zajmują się działalnością badawczo-rozwojową. To dla zagranicznych inwestorów też bardzo ważny sygnał" - powiedział Kościński.

