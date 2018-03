Jak podkreślają eksperci firmy rekrutacyjnej Antal, w obecnych warunkach rynkowych pracodawcy nie mają wiele czasu na reakcję, bo walka o pracowników rozgorzała na dobre. Specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio 8 ofert pracy rocznie, a przy zmianie zatrudnienia czynniki związane z możliwością rozwoju są dla nich równie istotne co stawki wynagrodzeń.



"W warunkach rekordowego popytu na pracowników i niskiego poziomu bezrobocia wielu pracowników szuka optymalnych dla siebie miejsc zatrudnienia. Z ostatnich danych z Barometru Rynku Pracy IX wynika, że jeszcze w 2018 r. niemal 14% obecnie zatrudnionych osób planuje poszukać nowego miejsca pracy. Ważnym czynnikiem przy ich wyborze będą nie tylko warunki zatrudnienia, ale również długofalowe możliwości rozwoju czy perspektywy awansu. I choć 63% pracowników jest zadowolonych z praktyk rozwojowych podejmowanych przez pracodawców, to przeszło 1/4 ocenia je negatywnie. W największym stopniu na brak możliwości rozwoju zwracają uwagę osoby w wieku 45-54 lata - w tej grupie jest to 1/3 badanych. Również względy dochodowe mają w tej kwestii znaczenie. Wśród osób zarabiających do 2 000 zł netto ponad 40% respondentów negatywnie ocenia możliwości rozwojowe" - czytamy w komunikacie.



Największe niezadowolenie wywołuje brak odpowiedniego systemu szkoleń (38,2%). Na kolejnych miejscach znalazły się elementy związane z powstaniem szklanego sufitu. 35% respondentów wskazało, że stanowiska na wyższych szczeblach są już pozajmowane, a w 32% przypadków pracownicy nie mają jasnych kryteriów awansu. Obie te kwestie najczęściej wskazują osoby młode w wieku do 35 lat, podano również.



"Firmy w dużym stopniu już dziś borykają się z problemem rotacji pracowniczej. Obecnie 45% otwieranych rekrutacji ma służyć utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia. Dlatego pracodawcy, chcąc walczyć z odejściami, sięgają głównie po podwyżki, których dynamika w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach znajduje się w okolicach 7%. Ale nie można zapominać również o tworzeniu lepszych perspektyw zatrudnienia. Możliwości rozwoju i awansu stają się dziś kluczowe, bo szczególnie osoby młode narzekają na powstawanie szklanego sufitu. A nierozwiązanie tego problemu może skutkować dalszym pogłębianiem się problemów z utrzymaniem pracowników. Jak wynika z naszych badań, wśród osób negatywnie oceniających szanse na rozwój zawodowy ponad połowa planuje odejść z pracy" - podkreślił dyrektor ds. analiz w Work Service Andrzej Kubisiak, cytowany w materiale.



Jak wynika z raportu Antal, specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio 8 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rocznie. Jednocześnie co trzeci z nich aktywnie poszukuje pracy. To oznacza, że pracodawca, który pozostaje bierny wobec rosnących wymagań swoich pracowników oraz zmieniających się realiów rynku pracy, może doświadczyć ogromnych problemów kadrowych i nie jest to odległa perspektywa. Dla 40% badanych główną przyczyną odejścia z pracy były ex aequo: propozycja wyższego wynagrodzenia oraz bardziej atrakcyjne możliwości rozwoju kariery. Co więcej, 36% specjalistów i menedżerów przyznaje, że powodem odejścia z firmy było złe zarządzanie i zła atmosfera w pracy (26%). Wysoki czynnik wskazań ma również niejasna ścieżka awansu w firmie lub jego brak przez dłuższy czas (25%).



"Do jednej z najczęstszych przyczyn rotacji w firmach należy brak możliwości awansu i niejasna ścieżka kariery. Jednocześnie wiele organizacji cechuje płaska struktura, która pozornie nie daje możliwości awansu pionowego. Istnieją jednak inne dobre praktyki, takie jak budowanie pozytywnej atmosfery w organizacji, wewnętrzny employer branding, oferowanie benefitów pozapłacowych czy możliwość szkoleń pracowników. Często kandydaci poszukujący pracy zwracają uwagę, że problemem w poprzednim miejscu zatrudnienia był niekoniecznie brak awansu pionowego, ale brak nowych wyzwań w organizacji. Z takich sytuacji korzystają firmy konkurencyjne, które stosują coraz bardziej wyszukane rozwiązania, by przyciągnąć tych najbardziej pożądanych pracowników. Rekrutacja w środowisku nacechowanym zaciętą rywalizacją jest obecnie jednym z największych wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę fakt, że aż 74% badanych rozważyłoby relokację w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy, warto zastanowić się nie tylko nad tym, jak pozyskać pracownika, ale przede wszystkim - jak go zatrzymać" - podsumował konsultant Antal Sales & Marketing Krzysztof Borkowski.



Dane pochodzą z badania Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów", wrzesień 2017. oraz z badania Work Service S.A. Barometr Rynku Pracy IX, luty 2018.



