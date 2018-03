Dino zamierza zwiększyć inwestycje do 650 mln zł w 2018 r.



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Dino Polska zamierza zrealizować 650 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. wobec 457 mln zł w ub.r., poinformował prezes Szymon Piduch.

"W 2018 r. będziemy kontynuować program inwestycyjny, a jego wartość szacujemy na około 650 mln zł. Planujemy otwarcie większej liczby sklepów niż w 2017 r. [w 2017 ich liczba zwiększyła się o 147] oraz uruchomienie czwartego centrum dystrybucyjnego. Rozpoczniemy także budowę drugiego zakładu mięsnego Agro-Rydzyny" - napisał Piduch w liście do akcjonariuszy.

W ubiegłym roku główne obszary inwestycji, oprócz rozwoju sieci marketów Dino, obejmowały w szczególności rozbudowę centrów dystrybucyjnych oraz zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro-Rydzyna, wskazał prezes.

"W ramach realizacji swojej strategii wzrostu Grupa Dino Polska szybko rozwija działalność poprzez rozszerzanie sieci sklepów i zwiększanie sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W latach 2014-2017 Grupa Dino Polska zwiększyła łączną liczbę sklepów o 451, z 324 na dzień 1 stycznia 2014 r. do 775 na dzień 31 grudnia 2017 r. Strategia spółki obejmuje dalszą ekspansję jej sieci sklepów w Polsce, tak aby przekroczyć 1 200 sklepów do końca 2020 roku" - przypomniano także w raporcie rocznym.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)