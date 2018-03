BGŻ BNP Paribas otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank.

"Bank w raporcie bieżącym nr 25/2017 informował, iż w dniu 23 listopada 2017 roku otrzymał decyzję KNF z dnia 23 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto, wypracowanego przez bank w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w kwocie 130 029 376,35 zł" - przypomniano w komunikacie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)