Talanx podtrzymuje prognozę ok. 850 mln zł euro zysku w 2018 r.



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Po publikacji wyników za ub.r. Talanx podtrzymał prognozę wypracowania ok. 850 mln euro zysku netto w tym roku, podał ubezpieczyciel. Spółka podtrzymała też plan przeznaczenia 35-45% zysku za br. na dywidendę.

"Talanx celuje w zysk netto na poziomie ok. 850 mln euro. Zwrot z kapitału ma zatem wynieść ok. 9%" - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. zysk netto grupy wyniósł 672 mln euro (wobec 903 mln euro zysku rok wcześniej), a zwrot z kapitału sięgnął 4% (wobec 3,6% rok wcześniej).

"Celem Grupy Talanx jest także kontynuacja wypłacania 35-45% zysku netto grupy w formie dywidendy oraz utrzymanie co najmniej stabilnej dywidendy" - czytamy dalej.

Spółka podała dziś także, że zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują zwiększenie wypłaty dywidendy o 0,05 euro r/r do 1,4 euro z zysku za 2017 r.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)