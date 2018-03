Dino Polska chce utrzymać tempo wzrostu liczby otwarć nowych sklepów w 2018 r.



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Dino Polska ocenia, że w tym roku utrzyma tempo wzrostu liczby nowo otwartych sklepów, które w ostatnich latach wynosiło ok. 20 lokali rocznie, poinformowali członkowie zarządu. W sumie w 2017 r. liczba sklepów w sieci wzrosła o 147 lokali.

"Do tej pory otwieraliśmy o 20 lokalizacji r/r więcej i pewnie chcielibyśmy to samo tempo utrzymać" - powiedział prezes Szymon Piduch podczas konferencji prasowej.

W raporcie za 2017 r. spółka zapowiedziała, że w tym roku planuje otwarcie większej liczby sklepów niż w 2017 r. W ub.r. 2017 ich liczba zwiększyła się o 147.

Prezes pytany, czy w związku z tym Dino z wyprzedzeniem zrealizuje cel posiadania 1 200 sklepów do końca 2020 r. wskazał jedynie: "Nie zamierzamy zwalniać tempa ekspansji".

"Zazwyczaj więcej otwarć mamy w II połowie roku i w tym roku pewnie będzie podobnie" - dodał członek zarządu Michał Krauze.

Zarząd poinformował także, że na koniec 2017 r. Dino miało 495 zabezpieczonych działek pod nowe sklepy.

W raporcie za 2017 r. spółka przypomniała, że w ramach realizacji swojej strategii wzrostu szybko rozwija działalność poprzez rozszerzanie sieci sklepów i zwiększanie sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL). W latach 2014-2017 Grupa Dino Polska zwiększyła łączną liczbę sklepów o 451, z 324 na dzień 1 stycznia 2014 r. do 775 na dzień 31 grudnia 2017 r. Strategia spółki obejmuje dalszą ekspansję jej sieci sklepów w Polsce, tak aby przekroczyć 1 200 sklepów do końca 2020 roku.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. Na koniec ub.r. miała 775 sklepów.

(ISBnews)