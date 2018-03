BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank. Jednocześnie KNF nie zgłosił zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016, dodano.

"Zarząd Banku Zachodniego WBK otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie KNF nie zgłasza zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez Bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016" - czytamy w komunikacie.

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej w zakresie otrzymanego przez bank zalecenia. O powyższych stanowiskach bank poinformuje w osobnych raportach, podano także.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

(ISBnews)