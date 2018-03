"Inwestor zakończył już główny etap prac ziemnych, w trakcie których wykonano niwelację terenu do poziomów wymaganych dla umiejscowienia poszczególnych obiektów terminala i rozlewni. Postawiono ściany oporowe i leżnie piaskowe, a na samych leżniach znalazły się już wszystkie zbiorniki magazynowe gazu. Kontynuacja prac wykończeniowych i odbiorowych planowana jest na marzec/kwiecień 2018 r." - czytamy w komunikacie.



Na ukończeniu są roboty związane z instalacjami podziemnymi (woda ppoż., woda pitna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci cieplne, zbiornik retencyjny, instalacje podczyszczania wód opadowych i biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych), podano także.



Od początku 2018 roku trwają prace przy budowie bocznicy kolejowej. Wkrótce ma rozpocząć się wykonywanie torów dojazdowych na terenie Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS). Zakończenie robót zaplanowano na lipiec.



"Wszystkie działania przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rozruch instalacji planowany jest na wrzesień-październik 2018 r., uzyskanie zgód na użytkowanie powinno nastąpić w IV kwartale 2018 r." - powiedziała rzeczniczka prasowa Gaspolu Natalia Rostkowska, cytowana w komunikacie.



We wrześniu 2017 r. Gaspol wmurował kamień węgielny pod budowę terminalu gazowego w Pawłowicach koło Sędziszowa. Koszt inwestycji to ok. 50 mln zł. Terminal będzie kolejnym obiektem Gaspolu służącym do sprowadzania LPG. Firma dysponuje już terminalem kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowywany jest gaz z kierunków wschodnich oraz terminalem morskim w Gdańsku, do którego sprowadzany jest surowiec z rejonu Morza Północnego (Norwegia, Szkocja) oraz z Rosji.



Gaspol SA jest liderem rynku dystrybucji gazu płynnego w Polsce. Posiada dwa terminale przeładunkowe, pięć rozlewni gazu płynnego i flotę specjalistycznych cystern do przewozu LPG i LNG.

