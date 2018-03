Artur Wasil został powołany na prezesa LW Bogdanka



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała Artura Wasila na stanowisko prezesa od 21 marca, podała spółka.

"W dniu 19.03.2018 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania pana Artura Wasila od dnia 21.03.2018 r. na stanowisko prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

W połowie lutego rada nadzorcza Bogdanki odwołała Krzysztofa Szlagę z funkcji prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Sławomirowi Karlikowskiemu.

Artur Wasil rozpoczął pracę zawodową Bogdance w 2002 r. i przeszedł w spółce szczeble kariery zawodowej od stażysty do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w PRG Linter na stanowisku dyrektora ds. górniczych, a od 2014 r. był prezesem tej firmy, podała spółka.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)