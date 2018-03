WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,60 proc. do 2.248,53 pkt. WIG zniżkował o 1,32 proc. do 59.596,35 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,82 proc. do 4.714,94 pkt.

WIG 20 oraz WIG znalazły się na zamknięciu na najniższym poziomie od kwietnia 2017 r.

Obroty akcjami wyniosły 624 mln zł, z czego 476 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był KGHM (103 mln zł). Kurs spółki zniżkował o 5,9 proc. do 95,16 zł i był to największy spadek wśród spółek z WIG 20. Wycena KGHM znalazła się na najniższym poziomie od stycznia 2017 r.

Mocny spadek zanotowały także: mBank (-3,7 proc.) oraz LPP (-4,4) proc. i CCC(-3,0 proc.). Analitycy wskazują, że obie LPP i CCC są dość wysoko wyceniane.

Wśród blue chipów sesję na plusie zakończyły tylko 3 spółki: CD Projekt, Cyfrowy Polsat oraz PGNiG, z których najmocniej w górę poszła wycena Cyfrowego Polsatu (+0,5 proc.).

W poniedziałek CD Projekt zastąpił w indeksie największych polskich spółek Asseco Poland.

Wśród spółek z mWIG 40 największy spadek, drugą sesję z rzędu, zanotowało PKP Cargo (-8,9 proc.). Mocno w dół poszła także wycena Kruka (-6,0 proc.) oraz Sanoka (-5,0 proc.).

Wzrostom przewodził z kolei Polimex Mostostal (+4,4 proc.).

O 2,3 proc. zniżkował kurs Asseco Poland. Poniedziałkowy spadek kursu Asseco Poland może być spowodowany niższą niż rok temu wartością portfela zamówień grupy - oceniają analitycy.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2018 r. ma obecnie wartość 5,46 mld zł - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Przed rokiem w marcu portfel zamówień grupy Asseco miał wartość 5,51 mld zł.

Przed sesją raport roczny podało Dino Polska. Zysk netto grupy wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 72,9 mln zł wobec 68,2 mln zł konsensusu. W całym 2017 roku grupa zanotowała 213,6 mln zł zysku netto, 41,3 proc. więcej rdr. Wycena spółki spadła na zamknięciu o 0,7 proc.

Anna Unton

