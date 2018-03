KRD: Aż 43% firm uważa, że nie wypada sprawdzać kontrahentów



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Na sprawdzenie kontrahentów decyduje się 57% przedsiębiorców. Pozostali podkreślają, że boją się utracić klientów, a poza tym nie wypada tak robić, wynika z badania "Biznesowy savoir-vivre" przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) i Rzetelnej Firmy. Tylko 12% przedsiębiorców sprawdza wszystkich partnerów biznesowych, a co trzeci prześwietla tylko nowych klientów, uznając że taki, który już raz zapłacił, ureguluje też kolejne faktury.

"Mikroprzedsiębiorcy nie sprawdzają kontrahentów, bo ufają, że ci zapłacą w terminie, a poza tym liczy się dla nich każde zlecenie. Tym, czy dostaną za nie zapłatę, martwią się później. Z kolei małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników, nie weryfikują partnerów biznesowych, bo - jak twierdzą - współpracują ze stałymi klientami i boją się, że przez kontrolę stracą ich. Taką samą zasadę wyznają średnie firmy. Tyle, że to nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo ci sami przedsiębiorcy przyznają, że nie ma znaczenia to, czy klient jest stary, czy nowy, bo i jedni i drudzy mają zwyczaj nie płacić" - powiedział prezes Rzetelnej Firmy Mirosław Sędłak, cytowany w komunikacie.

"Gdyby stali kontrahenci płacili zawsze na czas, z roku na rok nie wzrastałaby liczba dłużników-przedsiębiorców. Pod koniec 2017 r. w naszej bazie danych widniało 235 tys. firm, gdzie rok wcześniej było ich o 10 tys. mniej. Wraz z nowymi dłużnikami wzrosła też kwota ich zadłużenia: z 6,88 mld zł do 8,77 mld zł pod koniec minionego roku" - dodał prezes KRD Adam Łącki.

Dla 64% przedsiębiorców weryfikacja kontrahenta to obniżenie ryzyka, że klient nie zapłaci. 47% podkreśla, że dzięki temu są spokojniejsi. Znacznie rzadziej wskazywane są inne powody. W 18% polskich przedsiębiorstw panuje odgórna polityka, która nakazuje kontrolę partnera biznesowego, z którym przyjdzie im współpracować. Za tą decyzją najczęściej stoi właściciel firmy lub jego zarząd. 13% przedsiębiorców odpowiedziało, że działa w takiej branży, w której koniecznie trzeba podjąć się weryfikacji klienta. Co dziesiąty badany podkreśla, że sprawdzając tych, którym sprzedaje z odroczonym terminem płatności, dba po prostu o własne finanse, podano również.

"Przedsiębiorcy wiedzą, jakie korzyści mają ze sprawdzania wiarygodności płatniczej kontrahenta. Daje im to gwarancję spokoju, czy obniża ryzyko nieotrzymania pieniędzy. Mimo to i tak nie zamierzają wdrażać takich praktyk we własnych firmach. Inaczej sprawa ma się, kiedy chodzi o ich prywatne pieniądze. Aż 92% przedsiębiorców w życiu prywatnym weryfikuje dewelopera przed kupnem mieszkania. Z kolei 76% robiąc zakupy w Internecie ma zwyczaj sprawdzania sprzedawcy. Jak widać, w jednej sytuacji mówią 'sprawdzam', a w drugiej odpuszczają kontrolę. To paradoks, bowiem w obu przypadkach chodzi o ich pieniądze" - wyjaśnił prezes Rzetelnej Firmy.

Różnicę w zachowaniu widać nie tylko, gdy weźmie się pod uwagę wielkość firmy, ale i branżę, w której działa. Przedstawiciele firm usługowych podkreślają przede wszystkim, że nie wypada sprawdzać kontrahentów. Handlowcy najczęściej natomiast reprezentują pogląd, że taka weryfikacja może się skończyć utratą klienta. Takich obaw nie podzielają z kolei producenci, którzy najczęściej decydują się na weryfikację kontrahentów, podano także.

Najczęściej wskazywaną metodą sprawdzenia wiarygodności partnera biznesowego jest analiza dostępnych danych finansowych, np. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak czyni 41% firm. Niewiele mniej, bo 40%, sprawdza kontrahenta w internecie. Najczęściej prześwietla jego stronę internetową i czyta opinie pozostawiane na forach internetowych. Są też tacy, którzy o swoim obecnym lub potencjalnym kliencie dowiadują się pocztą pantoflową. I tak co trzeci przedsiębiorca ma w zwyczaju pytać inne firmy o opinie na temat konkretnego podmiotu. W głównej mierze są to firmy, które współpracowały już ze sprawdzanym przedsiębiorcą.

"Taka praktyka jest dobrym nawykiem. Jednak wymaga od właściciela firmy lub jej pracownika dodatkowego zaangażowania w postaci poszukiwań firm, które mają coś więcej do powiedzenia. A to generuje czas, który firmy mogłyby przeznaczyć na inne, prostsze kroki w poszukiwaniu wiedzy o wiarygodności płatniczej kontrahenta, np. sprawdzenie, czy nie widnieje na liście nierzetelnych płatników w biurze informacji gospodarczej. Na ten krok decyduje się co czwarty przedsiębiorca" - podsumował Łącki.

Badanie "Biznesowy savoir-vivre" zostało przeprowadzone przez Keralla Research w grudniu 2017 roku. Badanie zrealizowano na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy.

(ISBnews)