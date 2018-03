KNF: Bank Handlowy spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank.

"Zarząd Banku Handlowego w Warszawie informuje, iż otrzymał indywidualne zalecenie z Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 marca 2018 roku potwierdzające, że bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego przez bank za 2017 rok" - czytamy w komunikacie.



Bank wcześniej informował, że zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 537 010 956 zł, tj. 99,98% jednostkowego zysku netto za 2017 rok, co oznacza wypłatę dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję.

Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję (wobec odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł/ akcję rok wcześniej).

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)