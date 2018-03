W radiu RMF FM Szczerski był pytany o sprawę zwrotu przez Rosję wraku samolotu TU-154M. "Rzeczywiście sytuacja jest, powiem ciężka, ale przede wszystkim jest w pewnym +zakleszczeniu+" - powiedział Szczerski.

"Z tego, co widzimy zresztą dzisiaj - po kolejnej sytuacji, w której jest konfrontacja Rosji z jednym z krajów zachodnich, tym razem Wielką Brytanią - jak trudno jest także Wielkiej Brytanii uzyskać jakieś znacznie bardziej zdecydowane kroki" - powiedział Szczerski. W ten sposób odniósł się do próby otrucia b. pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki Julii. Strona brytyjska oskarża Rosję o dokonanie tego ataku, czemu Moskwa zaprzecza.

"Dopóki nasi sojusznicy z Zachodu nie zdobędą się na pełną solidarność z tymi krajami, które polityką rosyjską są dotknięte negatywnie dzisiaj, to ta odpowiedź Zachodu będzie bardzo wątła i muszę powiedzieć, że to jest pytanie otwarte, co jeszcze ma się wydarzyć, żeby solidarność Zachodu była dużo bardziej skuteczna" - dodał prezydencki minister.

Szczerski był pytany także o pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r., który ma zostać odsłonięty 10 kwietnia oraz o pomnik byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ma być gotowy na jesieni br. "Pan prezydent będzie brał udział, zapewne, tak planuje, w odsłonięciu pomnika katastrofy smoleńskiej, więc będzie tym samym obecny 10 kwietnia na placu Piłsudskiego" - poinformował Szczerski.

"Pan prezydent także jest i zawsze był, popierał ideę budowy pomnika śp. prezydenta Kaczyńskiego, bo jest to obowiązek narodowy, żeby ten pomnik powstał i mam nadzieję, że on w spokoju zostanie zbudowany i będzie cieszył się szacunkiem" - powiedział Szczerski.

Pytany o niektóre głosy nt. ewentualnej rozbiórki pomników, stwierdził, że "są to oburzające głosy". "Można było nie tylko walczyć brutalnie z panem prezydentem Kaczyńskim za jego życia, ale można także brutalnie walczyć z prezydentem Kaczyńskim po jego tragicznej śmierci. To jest coś, czego nie jestem w stanie sobie wyobrazić" - powiedział prezydencki minister.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera w ub. tygodniu wydał zgodę na lokalizację pomnika b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko placu Piłsudskiego. Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć w Warszawie na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie polskiego Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, parlamentarzyści i najwyżsi dowódcy wojska. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa