Jak zaznaczył podczas wtorkowej konferencji prasowej szef chińskiego rządu, Pekin planuje znieść taryfy importowe na leki oraz obniżyć cła na towary konsumpcyjne.

Li zapowiedział, że jego kraj "w pełni otworzy sektor produkcyjny" i zapewni "lepszą ochronę" własności intelektualnej.

Według agencji, chińscy przywódcy są pod presją, by spowalniająca, zdominowana przez przedsiębiorstwa państwowe gospodarka, stała się bardziej wydajna. Władze Państwa Środka wielokrotnie podkreślały konieczność otwarcia rynku dla międzynarodowej konkurencji, jednak w opinii międzynarodowych środowisk biznesowych proces ten dokonuje się zbyt wolno - dodano.

Jak wskazał Li, cytowany przez AP, w porównaniu z poprzednimi zapowiedziami "Chiny otworzą się jeszcze szerzej".

W planach, jak zaznaczył szef chińskiego rządu, są "dalsze obniżki taryf celnych", w tym wprowadzenie "zerowej stawki na leki", w szczególności przeznaczone do leczenia nowotworów.

"Otworzymy też w pełni sektor wytwórczy" - podkreślił chiński premier. Zapowiedział ponadto rezygnację z "obowiązkowych wymogów dotyczących transferu technologii" oraz "lepszą ochronę praw własności intelektualnej".

Jednocześnie premier Li zaapelował do amerykańskich władz "o racjonalne działania" w kwestiach handlu.

"Nikt nie wyjdzie zwycięsko z wojny handlowej" - powiedział Li. Szef chińskiego rządu nie poruszył jednak kwestii ewentualnej odpowiedzi Chin na ustanowione 8 marca przez USA cła, które mają objąć wszystkie kraje z wyjątkiem Kanady i Meksyku. Wynoszą one 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium. Jak podkreślają jednak inni przedstawiciele chińskich władz, urzędnicy prezydenta Xi Jinpinga "są gotowi do podjęcia działań" - zaznaczyła agencja.

Donald Trump wielokrotnie zarzucał Chinom stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych i ograniczanie dostępu do rynku amerykańskim firmom, co przyczyniło się do powiększenia deficytu USA w handlu z ChRL. Waszyngton prowadzi też dochodzenie w sprawie domniemanej kradzieży własności intelektualnej amerykańskich przedsiębiorstw przez firmy chińskie.

W tym roku administracja Trumpa podwyższyła cła na importowane do USA pralki i elementy paneli słonecznych, których dominującym producentem są Chiny. Nałożyła też taryfy antydumpingowe na chińską folię aluminiową. Pekin wszczął z kolei postępowania antydumpingowe w sprawie amerykańskiego sorga.

