Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21 marca br., poinformowała spółka. "Debiut Novaturas na giełdach w Warszawie i w Wilnie to niezwykle ważne wydarzenie dla naszej spółki. Jesteśmy obecni na rynku już od ponad 18 lat - początki Novaturas sięgają 1999 r. W 2004 r. zdobyliśmy pozycję największego touroperatora w krajach bałtyckich, którą od tego czasu skutecznie umacniamy. Teraz, po 18 latach ciągłego wzrostu, wchodzimy na giełdy w Warszawie i w Wilnie, dzięki czemu Novaturas stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami" - powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie. Debiut Novaturas poprzedziła oferta publiczna akcji spółki o łącznej wartości ponad 22 mln euro (ok. 93 mln zł). Była to tym samym pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii, podano także.

Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii. >>>>

Kruk odnotował 295,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 248,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>>

Kruk jest zainteresowany wejściem na rynek serwisu inkaso we Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>>

Atal odnotował 171,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Atal rekomenduje wypłatę 3,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka. >>>>

Atal prowadzi prace nad uruchomieniem kolejnych 41 inwestycji, w których powstanie blisko 10 000 mieszkań lub lokali usługowych, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. >>>>

Torpol odnotował 25,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Bank Handlowy otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank. >>>>

Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalsza ekspansja zagraniczna, podała spółka. >>>>

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego - budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, poinformowała spółka. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12,15 mln zł euro netto. >>>>

Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł. >>>>

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 46,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 60,15 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

CDRL odnotowało 13,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CEZ odnotował 18,77 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,28 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CEZ prognozuje wypracowanie w tym roku 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz wynik EBITDA na poziomie 51-53 mld CZK, poinformował wiceprezes i CFO Martin Novak. >>>>

S4E, ABC Data

S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r. podała spółka prezentując wstępne dane. >>>>