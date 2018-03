Andrzej Duda był pytany na konferencji prasowej w Kowalewie Pomorskim o wtorkowe oświadczenie szefa swojego gabinetu Krzysztofa Szczerskiego, który zapowiedział, że prezydent nie weźmie udziału w inauguracji mundialu.

"Polska drużyna, nasza reprezentacja nie gra w meczu inauguracyjnym, w związku z czym chyba dla wszystkich to jest zrozumiałe, że jako polski prezydent, jeżeli w ogóle na jakiś mecz się wybiorę, to będzie to mecz polskiej reprezentacji" - wyjaśnił prezydent. "Mam nadzieję, że będzie to mecz finałowy, trzymam kciuki w każdym razie za to" - dodał.

Mistrzostwa świata w Rosji zostaną rozegrane od 14 czerwca do 15 lipca. Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem biało-czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.

