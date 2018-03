Kwieciński: Celem jest oddanie w Polsce ok. 220 tys. mieszkań w 2018 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Celem na bieżący rok jest oddanie w Polsce ok. 220 tys. mieszkań wobec 178 tys. w 2017 r., poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, komentując dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które pokazały, że w okresie styczeń-luty br. oddano 29 576 mieszkań (+10% r/r).

"To solidny wynik i podstawa do dalszych wzrostów, bo zapracowały na niego dwie dominujące grupy inwestorów - deweloperzy i inwestorzy indywidualni. Dane dotyczące wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów w styczniu i lutym - wzrosty odpowiednio 11,5 i 20,3% rok do roku - przyniosą efekty w postaci oddanych mieszkań w dłuższej, kilkunastomiesięcznej lub kilkuletniej perspektywie. Poprzedni rok był rekordowy jeśli chodzi o liczbę oddanych mieszkań. Osiągnięty wynik - 178 tys. - nas nie satysfakcjonuje. Naszym celem jest ok. 220 tys. Temu mają służyć zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, który 15 marca skierowaliśmy do uzgodnień i konsultacji" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie.

GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 31,4%, a produkcja sprzedana przemysłu o 7,4% r/r.

"Spodziewaliśmy się bardzo dobrego wyniku i tak też postrzegamy najnowsze dane GUS o produkcji budowlano-montażowej. Na ponad 31-proc. wzrost w lutym wskazywał już zakres styczniowego przyspieszenia - 34,7% - na które zapracowały wszystkie rodzaje przedsiębiorstw budowlanych. Dobrego wyniku pozwalała spodziewać się też stosunkowo niska baza w lutym ubiegłego roku. Kolejnym argumentem, który dotyczy zarówno danych za luty, ale pozwala też patrzeć z optymizmem w przyszłość, są rozkręcone inwestycje unijne. Mamy już prawie 33 tys. takich inwestycji, podczas gdy rok temu było ich około 13 tys. Warto zwrócić uwagę na to, że duży wzrost produkcja budowlano-montażowa osiągnęła nieco na przekór pogodzie. Luty w 2018 r. był zimniejszy niż w 2017 r." - ocenił Kwieciński.

Ministra cieszą też dane o produkcji przemysłowej.

"Przemysł odpowiada za około jedną czwartą PKB. Wzrost produkcji w tym sektorze w lutym o 7,4% to kolejny dowód, że tegoroczna prognoza wzrostu PKB na poziomie 3,8% jest jak najbardziej bezpieczna" - skomentował szef MIiR.

(ISBnews)