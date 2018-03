Personnel Service: Głównie duże firmy zamierzają zatrudniać obywateli Ukrainy



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Głównie duże firmy chcą zatrzymać pracowników z Ukrainy na stałe i 29% zamierza ich poszukiwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wynika z raportu Personnel Service "Barometr Imigracji Zarobkowej - I półrocze 2018". Eksperci Personnel Service wskazują, że duże firmy w pierwszej kolejności zaczną walczyć o zatrzymanie pracowników z Ukrainy na stałe.

"To już czwarty rok, w którym mamy do czynienia ze zjawiskiem wzmożonej imigracji zarobkowej do Polski. Okres pionierski w zatrudnianiu cudzoziemców powoli dobiega końca. Zatrudnienie tymczasowe nie wystarcza już do tego, aby zapełnić wszystkie luki kadrowe, które coraz wyraźniej uwidaczniają się w rosnącej liczbie sektorów gospodarki. Sytuacja zmusza więc pracodawców do starania się o zezwolenie na pracę dla imigrantów zarobkowych, bez względu na towarzyszące temu bariery i uciążliwości" - powiedział główny ekonomista Pracodawcy RP, Łukasz Kozłowski cytowany w komunikacie.

Z raportu wynika, że 11% obywateli Ukrainy planuje przenieść się do nas na stałe do Polski, a 74% mówi na razie "zdecydowane nie" życiu w Polsce.

"Kiedy Polacy zaczęli emigrować do Wielkiej Brytanii, początkowo traktowali wyjazd jako szansę na krótkoterminowy zarobek. Dopiero później okazało się, że spora część zamieszkała tam na stałe. Istnieje duża szansa, że w przypadku Ukraińców będzie podobnie. Na razie tylko co dziesiąty pracownik ze Wschodu deklaruje, że mógłby się przenieść do Polski, ale myślę, że jak postawimy na odpowiedni system zachęt, w tym m.in. ułatwienia związane z dostępem do nieruchomości, edukacji czy opieki socjalnej, ten odsetek wzrośnie. To, oczywiście, oznaczałoby liczne korzyści dla polskiej gospodarki. Już teraz, gdyby nie nasi wschodni sąsiedzi, mielibyśmy nawet milion nieobsadzonych stanowisk pracy, ponad 5 mld zł nie wchodziłoby do popytu detalicznego. Nie wspominając o wzroście PKB, który również jest stymulowany przez Ukraińców" - ocenił prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, także cytowany w komunikacie.

Pracownicy z Ukrainy są obecnie zatrudnieni w co dziesiątej polskiej firmie (11%). Obywateli Ukrainy zatrudnia 39% dużych firm, 21% średnich i 6% małych.

"W przyszłości poszukiwanie kadry ze Wschodu deklaruje co siódma firma (14%), co oznacza lekki spadek w porównaniu z poprzednią edycją "Barometru Imigracji Zarobkowej' (II poł. 2017: 19%)" - podano także.

Badanie "Barometr Imigracji Zarobkowej - I półrocze 2018" zostało przeprowadzone przygotowane i opracowane na zlecenie Personnel Service przez dwa domy badawcze: Kantar Millward Brown oraz Rating Group w lutym 2018 roku.

(ISBnews)