Rząd zdecydował w tym roku o przeznaczeniu łącznie 1,3 mld zł na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej; to o 500 mln zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie; to niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury i gospodarki - poinformował premier Mateusz Morawiecki.