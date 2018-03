Trump uderzy w Chiny ogromnymi cłami. To kara za kradzież amerykańskiego know-how

Źródło: Bloomberg

Administracja Trumpa planuje nałożenie na chińskie produkty ceł o wartości nawet 60 mld dol. Ma to być dla Pekinu kara za to, co USA postrzegają jako kradzież własności intelektualnej amerykańskich firm.