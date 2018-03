Węzeł, który ma powstać w ciągu autostrady A4, pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka i Targowisko, poprawi dojazd do Niepołomic i znajdującej się w nim strefy gospodarczej.

Po otwarciu ofert złożonych w przetargu przez podmioty zainteresowane budową węzła okazało się, że wszystkie przewyższają wstępny kosztorys inwestorski opiewający na ok. 29 mln zł.

Najtańszą była oferta przedstawiona przez firmę Trakcja PRKiI z Warszawy na ponad 41 mln zł. Najwyższą cenę - ponad 53, 5 mln zł - przedstawił Strabag Infrastruktura Południe z siedzibą we Wrocławiu. Wszyscy wykonawcy określili termin realizacji inwestycji na 15 miesięcy.

Według planów zadanie zostanie zrealizowane we współpracy GDDKiA oraz samorządów na podstawie trójstronnego porozumienia, podpisanego w grudniu ub.r. Na jego sfinansowanie zapisano wtedy ok. 29 mln zł pochodzące z trzech źródeł: GDDKiA w wysokości 14,5 mln zł, urzędu marszałkowskiego - 7 mln zł i gminy Niepołomice - 7,5 mln zł.

Według zapowiedzi rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwony Mikrut, nowy przetarg ogłoszony zostanie na początku kwietnia tego roku. „Warunki stawiane wykonawcom będą umożliwiały optymalizację projektu, tak aby można było przeznaczyć mniej środków na realizację inwestycji” - zaznaczyła.

Zadanie będzie realizowane w systemie "zbuduj", bo inwestor posiada już gotowy projekt węzła oraz niezbędne zezwolenia.

Nowy węzeł zostanie zlokalizowany pomiędzy obecnie istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko. Powstanie w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964, co umożliwi wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Do tej pory droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

Według szacunków codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4,3 tys. samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4,5 tys. osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8 tys. osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Samochody wyjeżdżające z niepołomickiej strefy i jadące na wschód (m.in. do Rzeszowa, na Ukrainę) po wybudowaniu węzła zaoszczędzą 12,5 km drogi (w porównaniu do obecnych możliwości), a te jadące na zachód (do Katowic, Berlina) - 5 km.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Jacek Ensztein