Rzeczniczka przypomniała, że w marcu mija rok od powstania KAS. „Pierwszy rok działania KAS w województwie podkarpackim to wpływy budżetowe w wysokości wyższej o ponad 617 mln złotych w porównaniu do 2016 r. W 2017 r. wykonanie dochodów do budżetu wyniosło ponad 7,4 mld złotych” – dodała.

Zdaniem Furman, wyższe wpływy do budżetu to efekt m.in. uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia szarej strefy. „Nie bez znaczenia były też zdecydowane działania zmierzające do efektywnego poboru należności podatkowych i poprawy ściągalności podatków” – wymieniła.

Rzeczniczka podkreśliła, że priorytetem KAS jest walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników.

Jako przykłady walki z oszustwami podała m.in. rozbicie grupy przestępczej działającej w branży m.in. artykułów spożywczych i nożyków do maszynek do golenia. W tym przypadku podkarpacka KAS udaremniła próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 260 mln zł.

„Wykryliśmy również dwie karuzele VAT-owskie. Pierwsza w branży paliwowej na kwotę 67 mln zł. Druga karuzela na kwotę ponad 60 mln złotych w obrocie olejem napędowym i benzyną” – powiedziała Furman.

Na Podkarpaciu jednym z zadań KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Zadania te realizuje Służba Celno-Skarbowa, wchodząca w skład KAS.

Jak powiedziała Furman, w ubiegłym roku w obsłudze podróżnych w systemie TAX FREE zarejestrowano ponad 1,5 mln dokumentów o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł.

„W 2017 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zwiększyli kontrolę w ruchu towarowym o 50 proc., a w ruchu osobowym o 20 proc. Dzięki tym działaniom udało się m.in. udaremnić wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 32 mln sztuk papierosów o wartości blisko 21 mln zł. Wykryliśmy próbę przemytu 8,4 tony tytoniu, ponad 12 tys. litrów alkoholu, blisko 90 tys. szt. leków niewiadomego pochodzenia” – dodała.

Rzecznika rzeszowskiej IAS zaznaczyła, że ważną częścią działalności KAS jest również wsparcie uczciwie działających przedsiębiorców i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi podatników. „Dlatego przeprowadzamy wiele akcji edukacyjnych i informacyjnych. Na przykład, przygotowując podkarpackich mikroprzedsiębiorców do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w urzędach skarbowych, przeszkolono prawie 2 tys. podatników” – podkreśliła.

Z kolei w ramach akcji „Weekend z PIT-em” punkty KAS w galeriach handlowych w regionie odwiedziło ponad 1 tys. osób.

Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje od 1 marca 2017 r. Na Podkarpaciu tworzą ją Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 23 urzędy skarbowe, Podkarpacki Urząd Celno - Skarbowy w Przemyślu z trzema delegaturami: w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie wraz z 13 oddziałami celnymi. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Jacek Ensztein