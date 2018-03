Unijne grupy bojowe, z których każda liczy około 1500 żołnierzy, zostały utworzone w 2007 roku, ale nigdy nie podjęły działań operacyjnych.

"Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że państwo trzecie nie może być unijnym państwem ramowym i dlatego Wielka Brytania nie może dowodzić grupą bojową w barwach UE tuż po tym, gdy opuścimy UE" - powiedział rzecznik brytyjskiego rządu. Formowanie grup bojowych przewiduje unijna Koncepcja Państw Ramowych.

Wydany równocześnie komunikat ministerstwa obrony głosi: "Nie można mieć jakichkolwiek wątpliwości co do bezwarunkowego zobowiązania Wielkiej Brytanii na rzecz bezpieczeństwa europejskiego. Jak już mówiliśmy, staramy się o głębokie i specjalne partnerstwo w tej sferze i nie widzimy powodów, by nie mogło to funkcjonować już od 2019 roku".

Jak zaznacza Reuters, oświadczenia te złożono w czasie, gdy Londyn zabiega o pomoc swych europejskich partnerów w następstwie domniemanego użycia przez Rosję na początku marca w angielskim mieście Salisbury bojowego środka trującego przeciwko byłemu szpiegowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce.

>>> Czytaj też: Cichocki: Skoro Rosja zaatakowała Wielką Brytanię, to może także Polskę [WYWIAD]