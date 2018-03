Rząd zajmował się we wtorek m.in. projektem nowelizacji uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie". Nowela zakłada m.in. zwiększenie budżetu na budowę Muzeum do ponad 757 mln zł, a także wydłużenie terminu budowy placówki do 2021 r.

"Budowa nowych instytucji trwa. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o budowie Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli za 750 mln zł. W listopadzie otwieramy Muzeum +Żołnierzy Wyklętych+ w Ostrołęce. Powstają też m.in. muzea Kresów i Sybiru, a planujemy kolejne..." - poinformował na Twitterze minister kultury.

Jest to już kolejna nowelizacja uchwały ws. budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie; poprzednią rząd przyjął w październiku 2017 r. Wtedy rząd zwiększył budżet na budowę Muzeum Historii Polski z 310 do 659 mln zł, wydłużył też termin budowy do 2020 r.

Do głównych zadań powołanego w 2006 r. Muzeum Historii Polski należy promocja polskiej historii i kultury w Polsce i za granicą, gromadzenie zbiorów związanych z historią Polski oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska