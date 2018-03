Ukraina: Władze obwodowe Lwowa potępiły antyukraińską demonstrację w Warszawie

Źródło: PAP

Lwowska Rada Obwodowa zaapelowała we wtorek do MSZ w Kijowie i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) o „zdecydowaną reakcję” na antyukraińską demonstrację przed ambasadą Ukrainy w Warszawie i ogłoszenie persona non grata posła na Sejm Roberta Winnickiego.