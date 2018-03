WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 1,05 proc. do 2.272,09 pkt. WIG zwyżkował o 0,61 proc. do 59.959,90 pkt., mWIG 40 poszedł w dół o 0,35 proc. do 4.698,32 pkt., a sWIG 80 zyskał 0,22 proc., do 14.371,97 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 822 mln zł, z czego 658 mln zł na akcjach spółek z WIG 20.

KGHM, który jest liderem obrotów (121 mln zł) był drugą najmocniej spadającą spółką wśród blue chipów (o 2,0 proc.). Zniżkom przewodził Lotos (o 2,3 proc.).

W poniedziałek wieczorem rada nadzorcza Lotosu odwołała Marcina Jastrzębskiego ze stanowiska prezesa, a pełnienie jego obowiązków powierzyła Mateuszowi Boncy.

Najmocniej wzrosło LPP (o 4,1 proc.) oraz PKO BP (o 3,5 proc.).

Na szerokim rynku Sanok spadł o 5,5 proc. Grupa miała w IV kwartale 2017 r. 5,6 mln zł zysku netto, o 63 proc. mniej rdr i o 67 proc. mniej od konsensusu.

Torpol wzrósł o 1,1 proc., choć początkowo kurs spadał. Spółka poniosła w IV kwartale 12,5 mln straty netto, choć analitycy spodziewali się 4,4 mln zł straty.

O 3 proc. w dół poszedł kurs Elemental Holding. Spółka ogłosiła, że chce dokonać przeglądu dostępnych opcji strategicznych, w tym możliwości poszerzenia zakresu działalności oraz dywersyfikację źródeł finansowania długoterminowego rozwoju.

Sescom spadł o 4,8 proc. Spółka zadebiutowała we wtorek na głównym rynku GPW, po przeniesieniu notowań z NewConnect.

PKP Cargo kontynuuje spadki (we wtorek o 3,9 proc.). Spółka podała w piątek rano wyniki i prognozę na 2018 r. Od tego czasu kurs poszedł w dół o ok. 30 proc.

Agencja Bloomberg podała we wtorek, że analityk Wood & Company Maciej Wardejn w raporcie z 20 marca obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj" z "kupuj", a cenę docelową do 37 zł z 77 zł wcześniej.

Jeden z najmocniejszych spadków na GPW we wtorek zanotowała Indata (o 19 proc.), która w piątek złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Silnym wzrostem wyróżniła się Neuca (o 9,1 proc.) przy obrotach przekraczających 7 mln zł.

