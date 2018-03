Prezydent USA mówił o rozmowie z rosyjskim przywódcą podczas spotkania w Białym Domu z saudyjskim następcą tronu Mohammeden bin Salmanem.

W rozmowie z dziennikarzami prezydent poinformował, że spotkanie z Putinem byłoby poświęcone wyścigowi zbrojeń, Korei Północnej, konfliktowi w Syrii i kwestii Ukrainy.

Trump dodał, że wyścig zbrojeń pomiędzy USA i Rosją "wymyka się spod kontroli... ale nigdy nie pozwolimy nikomu mieć czegoś zbliżonego do tego, co mamy my".

Jak podał wcześniej Kreml, wtorkowa rozmowa telefoniczna była poświęcona m.in. zażegnaniu problemów w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Rozmawiano na temat możliwego spotkania - dodano. Według Kremla rozmowa odbyła się na prośbę strony amerykańskiej.

Zdaniem rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa prezydenci nie rozmawiali na temat ataku na szpiega Siergieja Skripala.

