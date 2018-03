Szefowi polskiego rządu w trakcie "Tweetupu" towarzyszą ministrowie jego rządu, w tym m.in.: minister środowiska Henryk Kowalczyk, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego Marek Suski.

Premier podkreślił, że "Tweetup" to "otwarta, szczera dyskusja". "Jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy teraz skupili się na dobrej kontynuacji tych wszystkich dobrych zmian, które wdrożyliśmy od samego początku naszych rządów. Ponad 800 dni - tak na to patrzymy, tak jak powiedziałem podczas expose, jako na rząd kontynuacji" - mówił.

"Jesteśmy całą drużyną, która chce dobrze służyć Polsce i przede wszystkim nie chcemy do państwa mówić, tylko chcemy z państwem rozmawiać o tym, co waszym zdaniem nurtuje poszczególne grupy społeczne, Polaków, co jest dla nich najważniejsze" - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że wierzy iż z "dobrej, szczerej" wymiany zdań "zrobi się wiele pomysłów na przyszłość".

Premier opublikował w trakcie przemówienia także wpis na Twitterze: "Rozpoczynamy #TweetupKPRM. Kończymy zimę dobrą i otwartą dyskusją".

