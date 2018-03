We wtorek wiczorem w Kancelarii Premiera odbywa się "Tweetup". Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszą ministrowie jego rządu, w tym m.in. minister finansów Teresa Czerwińska, minister środowiska Henryk Kowalczyk, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego Marek Suski.

Czerwińska, pytana przez dziennikarzy, czy nie martwi jej najsłabszy od lutego złoty, powiedziała, że kurs walutowy należy rozpatrywać w dłuższym terminie. "Najpierw mieliśmy aprecjację złotego i były obawy związane z eksporterami, czyli jak sobie poradzą na rynku, jeżeli mamy do czynienia z coraz silniejszą walutą" - tłumaczyła. Dodała, że teraz "mówimy o tym, że złoty lekko się osłabia". "To jest tendencja krótkoterminowa, aczkolwiek dla eksporterów to dobra wiadomość" - oceniła szefowa MF.

