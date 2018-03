Zysk operacyjny wyniósł 7,23 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 306,17 mln zł w 2017 r. wobec 269,83 mln zł rok wcześniej.



"PCC Intermodal konsekwentnie rozwija sieć regularnych połączeń intermodalnych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku transportowym. Na trudnym i kapryśnym rynku przewozów krajowych (do/z portów Gdańska i Gdyni) codzienne regularne połączenia do wszystkich terminali lądowych stały się faktem i nikogo już nie dziwią. Obecnie sukcesywnie zwiększamy częstotliwości tych połączeń, tak aby zaoferować dwa odjazdy dziennie z Gdańska (DCT) oraz z Gdyni (BCT/GCT). Jednocześnie – w celu poprawy efektywności oraz jakości świadczonych usług – w pierwszej połowie 2017 roku przejęliśmy obsługę manewrową pociągów na terminalach w Kutnie, Gliwicach i Brzegu Dolnym, a z końcem roku rozpoczęliśmy samodzielne przewozy kolejowe na wybranych relacjach krajowych. Obecnie lokomotywy z logo PCC Intermodal codziennie kursują na trasach z Kutna do Brzegu Dolnego i Gliwic, a już niebawem pojawią się w trójmiejskich portach" - czytamy w liście prezesa Dariusza Stefańskiego do akcjonariuszy.



"W kolejnych latach zamierzamy sukcesywnie rozwijać dział przewozów kolejowych, tak aby coraz lepiej i efektywniej organizować sieć przewozów intermodalnych i mieć coraz większy wpływ zarówno na koszty, jak i na jakość świadczonych usług" - dodał Stefański.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.



PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)