Prezydent: UE powinna być wspólnotą wolnych państw, niepodzieloną na wiele prędkości (krótka2)

Źródło: PAP

Powinniśmy dbać o to, by europejski projekt trwał, w takim kształcie, jaki był mu nadawany przez ojców Unii Europejskiej; by była to Unia wolnych narodów, niepodzielona na wiele prędkości, bez dyktatu silnych i demokratyczna - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda.