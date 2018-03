"Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi EBITDA grupy kapitałowej spółki na rok 2018 powinna wynieść ok. 70 mln zł. Kumulacja pozytywnych zdarzeń rynkowych powinna nastąpić w latach 2019-2020, gdy uwarunkowania zewnętrzne będą najkorzystniejsze, dzięki czemu wyniki na poziomie EBITDA mogą osiągnąć poziom trzycyfrowy. Powyższe założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych" - czytamy w komunikacie.



Grupa kapitałowa spółki koncentruje swoją działalność w kilku niszach rynkowych. Nisze te zostały wybrane wiele lat temu świadomie, bazując na unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do każdej z nich. Te nisze to bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstwo i produkcja urządzeń fiskalnych, stanowiące trzon segmentu retailowego, przypomniano.



"Grupa kapitałowa obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności. Sprzyjające uwarunkowania dotyczą rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa specjalnego, programu fiskalizacji online, możliwości rozwoju usług dodanych dla małych i średnich detalistów. Grupa kapitałowa posiada pozycję lidera w tych niszach i jest gotowa do certyfikacji lub testów swoich produktów. Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w tych niszach została już poniesiona. Są obszary na których grupa kapitałowa będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, jednak skala inwestycji powinna być znacznie mniejsza niż w ostatnich latach" - czytamy dalej.



Stopniowo będzie też rósł udział usług i rozwiązań w strukturze sprzedaży grupy. Ta tendencja będzie trwała i będzie rosła wraz z upowszechnieniem mPlatform i udostępnienia tego rozwiązania dla nowych segmentów, podano również.



"Pierwszych ponadprzeciętnych wyników należy się spodziewać w czwartym kwartale 2018, gdy rozpocznie się długofalowy wzrostowy cykl w niektórych niszach. Do tego czasu grupa kapitałowa skupiać się będzie na zapewnieniu finansowania na spodziewany wzrost na głównych niszach rynkowych. Dla zapewnienia bezpiecznej struktury finansowania działalności spółki, poza dostępnymi zewnętrznymi źródłami finansowania (m.in. kredyty bankowe, obligacje), spółka nie wyklucza rozważenia potencjalnych propozycji dotyczących zbycia niestrategicznych elementów majątku grupy kapitałowej spółki. Jednocześnie wskazać należy, że za strategiczne aktywa spółka uznaje obszar bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego, usługi w ramach mPlatform oraz usługi dotyczące produkcji urządzeń fiskalnych. Począwszy od 2019 roku, przepływy pieniężne generowane z działalności operacyjnej będą wspierać finansowanie dalszych planów rozwojowych. Strategicznym partnerem grupy kapitałowej Comp jest sieć dealerska, która będzie filarem upowszechnienia projektu mPlatform. Widoczne są już efekty tej współpracy przy okazji programu 'Bezgotówkowa Polska', upowszechniającego rozwój płatności elektronicznych" - czytamy dalej.



W latach 2018-2020 Comp spodziewa się utrzymania przez grupę pozycji lidera w głównych niszach oraz wzrostu sprzedaży produktów i usług. Bardzo ważnym elementem rozwoju grupy kapitałowej spółki będzie mPlatform, dzięki któremu małe i średnie punkty handlowe i usługowe dostaną dostęp do usług, którymi będą mogły skuteczniej konkurować z firmami sieciowymi. Grupa kapitałowa spółki jest w trakcie pozyskania dodatkowego know-how do zaoferowania narzędzi zwiększających sprzedaż i rentowność małych i średnich lokalnych przedsiębiorców z branży retail i jednocześnie tworzących dodatkową wartość dla producentów z segmentu FMCG. Dzięki upowszechnieniu projektu mPlatform rodzimi przedsiębiorcy zbudują dobrą i trwałą relację z producentami FMCG. To będzie wymierny wkład grupy kapitałowej spółki w strategię zrównoważonego rozwoju, podano także.



Jako wiodący europejski producent urządzeń fiskalnych, technologii systemu dozoru elektronicznego, a niedługo również operator platformy usługowej dla małych i średnich punktów detalicznych grupa kapitałowa spółki będzie stale poszukiwała szans na wprowadzenie swoich rozwiązań na rynkach zagranicznych, podsumowano.



Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.



(ISBnews)