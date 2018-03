MedApp podpisał list intencyjny z Mofema ws. systemu ZuzaMED KTG



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - MedApp podpisał list intencyjny z Mofema, która rozwija system ZuzaMED KTG, czyli mobilne urządzenia do monitorowania dobrostanu płodu, poinformowała spółka. Celem obu podmiotów jest komercjalizacja projektu do końca 2018 r.

"Dzięki zawartemu porozumieniu otrzymamy dostęp do nowego, bardzo perspektywicznego rynku, jakim jest monitoring dobrostanu płodu. Dodatkowo, nasza platforma telemedyczna CarnaLife zyska partnera z dużym doświadczeniem w tworzeniu urządzeń medycznych, wyposażonego w zaawansowane technologicznie centrum badawczo-rozwojowe" - powiedział prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, MedApp i Mofema zamierzają stworzyć nowe rozwiązanie, które oparte będzie na możliwościach i funkcjonalnościach systemów CarnaLife i ZuzaMED KTG. Celem obu podmiotów jest komercjalizacja urządzenia do końca 2018 r. Firmy deklarują ponadto współpracę w zakresie sprzedaży usługi i liczą na efekty synergii w tym obszarze. Kooperacja MedApp i Mofema to szansa dla środowiska medycznego, które otrzyma bardziej komplementarne i innowacyjne rozwiązania, podano również.

"Dostrzegamy potrzebę zwiększania dostępności do nowatorskich urządzeń medycznych. Korzyści płynące z wykorzystania najnowszych technologii z zakresu telemedycyny i e-zdrowia to przede wszystkim najwyższa jakość udzielanego świadczenia oraz bezpieczeństwo pacjentów" - podsumował Kierepka.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje zdobywać globalne rynki, szczególnie USA.

(ISBnews)