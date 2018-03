Źródło: Open Finance

Rosnące wynagrodzenia, spadające bezrobocie, tanie kredyty i nieatrakcyjne lokaty – tak ma wyglądać przyszłość do 2021 roku – wynika z modelu stosowanego przez Narodowy Bank Polski. To złe wieści dla osób chcących odkładać pieniądze na bankowych lokatach, bo do 2021 roku grozi to realnymi stratami – wynika z szacunków Open Finance.