KUKE: Wzrost eksportu spowolni w tym roku do 6-7%



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) prognozuje, że dynamika wzrostu eksportu z Polski spowolni w tym roku do ok. 6-7%, poinformował ISBnews prezes KUKE Janusz Władyczak. W 2017 r. eksport wzrósł - według danych GUS - o 10,2% r/r do 203,7 mld euro.

"W 2017 roku eksport po raz pierwszy przekroczył barierę 200 mld euro. Sądzimy, że w tym roku dynamika nie będzie już tak silna i oczekujemy wzrostu w okolicach 6-7%, ale z pewnością wartościowo będzie to ponad 200 mld euro" - powiedział Władyczak w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXV Konferencji Welconomy. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

Prezes podkreślił, że ubezpieczenia KUKE to instrumenty, które mają zapewnić przede wszystkim bezpieczny handel.

"Wspieramy polskie firmy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - niezależnie od kierunku eksportu. Ubezpieczamy zarówno krajowe należności handlowe, jak i zagraniczną ekspansję - także na rynki trudne czy egzotyczne" - dodał prezes.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce również mogą skorzystać z oferty KUKE, szczególnie jeśli zaczynają eksportować swoje produkty.

"Mamy kilka produktów dla małych i średnich firm - także w ramach wystandaryzowanych rozwiązań. Przykładowo, Polisę na Świat oferujemy razem z bankiem PKO BP. Z kolei Europolisa pozwala w prosty sposób ubezpieczyć eksport do krajów strefy euro. Polskie firmy cenią też nasze produkty szyte na miarę - są to często rozwiązania tańsze niż gotowe wystandaryzowane produkty" - powiedział Władyczak.

Jego zdaniem, polskie przedsiębiorstwa nadal jednak potrzebują wsparcia w zakresie poszerzania wiedzy o rozwiązaniach dostępnych na rynku w zakresie minimalizowania ryzyka w obrocie handlowym.

"Wiele firm działa bez żadnych zabezpieczeń, a część korzysta z najprostszej formy zabezpieczenia, jaką jest przedpłata. Tymczasem mogą korzystać z ubezpieczeń lub faktoringu z opcją przejęcia ryzyka kontrahenta i naszego wparcia doradczego - jeszcze przed transakcją" - podkreślił prezes.

Jak szacuje Władyczak, cały sektor ubezpieczeń należności handlowych w naszym kraju to obrót o wartości 460 mld zł. "Czyli 1/4 polskiego PKB jest zabezpieczana przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dla porównania eksport na Białoruś za 2016 r. został ubezpieczony przez KUKE na poziomie 20% całej sprzedaży do tego kraju. KUKE jest praktycznie jedynym ubezpieczycielem wspierającym przedsiębiorców na tym rynku, gdyż to kierunek uznawany za bardzo ryzykowny. Dzięki wsparciu Skarbu Państwa KUKE zapewnia stabilność w wymianie handlowej z partnerami w takich krajach" - dodał.

W jego opinii, duże firmy lepiej sobie radzą z ubezpieczeniem transakcji handlowych, gdyż mają wyspecjalizowane działy, które są przeszkolone w zakresie wyboru nowoczesnych narzędzi zabezpieczających.

"Małe firmy często nie znają ubezpieczeń w transakcjach handlowych, bo tam właściciel nie ma po prostu czasu na szukanie tego typu rozwiązań. Badania prowadzone w Unii Europejskiej pokazują, że tylko 10% dużych firm nie korzysta z instrumentów zabezpieczających, w tym ubezpieczeń. W przypadku małych i średnich firm odsetek ten rośnie aż do blisko 30%. To pokazuje potencjał rozwojowy rynku, na którym działamy" - dodał.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa.

Marek Knitter

(ISBnews)