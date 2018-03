W ramach OECD przeprowadza się wszechstronne badanie bilansu czasu poświęcanego na różnego rodzaju aktywności życiowe – pracę, naukę, wypoczynek, sport, przyjemności. Wyniki pochodzą z różnych lat, ale trendy w tej dziedzinie nie zmieniają się tak szybko. Przy okazji powstał obraz dużych dysproporcji pomiędzy mieszkańcami krajów członkowskich pod względem czasu poświęcanego na pracę, która nie jest wynagradzana. Obciąża ona – choć w różnym stopniu – nie tylko kobiety, ale również mężczyzn. Różnice te wiele mówią o ekonomicznych modelach życia w rodzinie, a także o rozwoju, bądź raczej niedorozwoju różnych kategorii usług pomocnych rodzinie.

Pracami domowymi najwięcej w krajach OECD obciążone są Meksykanki, którym zajmuje ona średnio 6 godzin i 23 minuty dziennie. Nawet Hinduski (Indie także objęte zostały tym badaniem, chociaż nie należą do OECD) pracują w domu mniej – 5 godzin i 52 minuty. Polska pod względem domowego zapracowania należy raczej do czołówki krajów OECD. Od Polek więcej czasu na bezpłatną pracę wokół spraw domowych poświęcają Portugalki (5 godzin i 28 minut), Australijki (5 godzin i 11 minut), Turczynki (5 godzin i 9 minut), Włoszki (5 godzin i 6 minut), Irlandki (4 godziny i 56 minut) i Hiszpanki (4 godziny i 49 minut). Tyle samo co Polki – 4 godziny i 46 minut – pracują w domu Słowenki.

Najmniej w krajach OECD pracą domową obciążone są Szwedki, którym i tak zajmuje ona średnio 3 godziny i 27 minut. Do krajów, w których kobiety poświęcają najmniej czasu na bezpłatne zajęcia domowe należą też Kanada, Francja, Japonia i Korea.

>>> Polecamy: Tysiące ojców na urlopach. Cel: opieka nad dzieckiem

Prace, czy też raczej obowiązki domowe spadają również na mężczyzn, choć nie w tej samej mierze, co na kobiety. W największym stopniu w krajach OECD uczestniczą w nich Duńczycy (3 godziny i 6 minut dziennie), Australijczycy (3 godziny i 12 minut) i Norwegowie (2 godziny i 48 minut). Polacy (2 godziny i 39 minut) wpisują się w model rodzinny bardziej Północy niż Południa. Najmniej w pracach domowych biorą udział Japończycy (tylko 41 minut), Koreańczycy (45 minut) i Turcy (1 godzina i 25 minut).

O modelu rodziny najlepiej mówią różnice czasu jaki poświęcają na prace domowe kobiety i mężczyźni. Pod tym względem o największym równouprawnieniu można mówić w przypadku Szwecji (różnica wynosi tam tylko 53 minuty), Dania (57 minut), Norwegia (59 minut). Największe dysproporcje są w Meksyku (4 godziny i 7 minut) oraz w Portugalii (3 godziny i 52 minuty). W Indiach różnice te są jeszcze większe, sięgają bowiem aż 5 godzin dziennie. W Polsce różnica między kobietami a mężczyznami w darmowym wkładzie pracy w rodzinę wynosi 2 godziny i 7 minut. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na zadziwiające podobieństwa czasu pracy bez wynagrodzenia w Austrii i na Węgrzech. Cesarstwa nie ma już od prawie 100 lat, świat się całkiem zmienił, a pewne obyczajowe podobieństwa nadal trwają.

Nie samą jednak pracą człowiek żyje. Pod względem czasu pozostającego na rozmowę z przyjaciółmi, sport, czy oglądanie telewizji najlepiej dają sobie radę Grecy, gdzie różne przyjemności dnia codziennego zajmują przeciętnie 5 godzin i 53 minuty. Najdłużej przed telewizorem zasiada się w Belgii (2 godziny 23 minuty), chociaż w Polsce niewiele krócej (2 godziny i 14 minut). Na jedzeniu i piciu najwięcej czasu (2 godziny i 7 minut) spędza się we Włoszech (w Hiszpanii tylko o minutę krócej). Najmniej czasu – tylko 1 godzinę i 2 minuty na dobę – na jedzenie poświęcają Amerykanie. Już wiadomo skąd się wzięły fast-foody.

Najwięcej czasu na zadbanie o siebie (spanie, zabiegi kosmetyczne etc.) poświęcają Francuzki (razem 12 godzin i 41 minut) i Francuzi (12 godzin i 23 minuty). Nieznacznie im tylko ustępują Włoszki i Włosi. Bądźmy jednak sprawiedliwi – Polki poświęcają na to samo niewiele mniej czasu, średnio 11 godzin i 18 minut, Polacy – 10 godzin i 57 minut. Najdłużej śpi się w Turcji (średnio 8 godzin i 50 minut), w Polsce tylko o 15 minut krócej.