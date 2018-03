Więcej szminki w Banku Handlowym. To najbardziej sfeminizowany zarząd w branży

Źródło: Forsal.pl

Do zarządu Banku Handlowego dołączyła Natalia Bożek. Będzie nadzorowała pion finansów. To trzecia kobieta w kierownictwie Handlowego. Tym samym bank należący do amerykańskiej Citigroup może się pochwalić mianem najbardziej sfeminizowanego zarządu w branży.