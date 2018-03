Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

To szósta w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., podwyżka fed funds.

Fed utrzymał prognozę liczby podwyżek stóp procentowych na 2018 r. oraz podwyższył prognozy podwyżek na kolejne lata.

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. pozotała na poziomie 2,125 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują w bieżącym roku trzech podwyżek stóp o 25 pb.

Mediana prognoz względem poziomu fed funds na koniec 2019 r. wzrosła do 2,875 proc., wobec 2,688 proc. w XII, co wskazuje na trzy podwyżki stóp procentowych w tym okresie.

Na 2020 r. mediana wskazuje na 3,375 proc. wobec 3,063 proc. prognozowanych we wrześniu.

Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej wzrosła do poziomu 2,875 proc. z 2,750 proc.

W najnowszych prognozach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu gospodarczego i obniżył prognozy bezrobocia.

Fed ocenił w komunikacie, że "perspektywy dla gospodarki w ostatnich miesiącach poprawiły się".

W komunikacie powtórzono sformułowanie ze stycznia, iż "warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia kolejne stopniowe podwyżki stóp procentowych”, przy konieczności "dalszego stopniowego dostosowania polityki pieniężnej”.

Dodano, że rynek pracy dalej się umacniał, a aktywność w gospodarce rosła w solidnym tempie.

O godz. 19.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezes Fed Jerome'a Powella. Będzie to pierwsze spotkanie z mediami Powella, po objęciu fotela szefa Fed w lutym.

Nowy prezes Rezerwy ocenił lutym, że w napływających danych widać sygnały umocnienia w gospodarce i na rynku pracy, co jego zdaniem zwiększa zaufanie, iż inflacja wzrośnie do celu. Dodał, że niektóre czynniki do tej pory hamujące amerykańską gospodarkę, obecnie sprzyjają jej rozwojowi.

Protokół z marcowego spotkania Fed zostanie opublikowany 11 kwietnia. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 1-2 maja.

