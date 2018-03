Doradcy Trumpa instruowali go pisemnie, by nie gratulował Putinowi

Źródło: PAP

Doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa poinstruowali go pisemnie, by nie gratulował Władimirowi Putinowi zwycięstwa w wyborach oraz by poruszył sprawę ataku na Siergieja Skripala. Biały Dom jest oburzony, że przeciekło to do prasy - podaje w środę "The Hill".