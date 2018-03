"Prace nad naszym flagowym projektem - 'Cyberpunkiem 2077' - idą zgodnie z harmonogramem. Pod koniec ubiegłego roku osiągnęliśmy istotny milestone produkcyjny" - napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.



Na koniec 2017 r. grupa kapitałowa CD Projekt zatrudniała 743 osoby, tj. o 24% więcej niż rok wcześniej. 79% z nich składało się na zespół segmentu CD Projekt RED, pozostałe 21% GOG.com, podano w raporcie.



"67% zatrudnionych w grupie kapitałowej CD Projekt to deweloperzy zajmujący się produkcją gier CD Projekt RED - 'Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej' i 'Cyberpunk 2077' oraz deweloperzy segmentu GOG.com odpowiedzialni m.in. za rozwój strony GOG.com i aplikacji GOG Galaxy. 33% zespołu to osoby nie związane bezpośrednio z produkcją gier i serwisów grupy. To, co wyróżnia CD Projekt RED na tle innych twórców gier to liczny wewnętrzny dział marketingu. Zespół ten na koniec 2017 r. liczył łącznie 60 osób" - wymieniono w raporcie.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

