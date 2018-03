KNF czeka na zgłoszenia banków zainteresowanych restrukturyzacją SKOK Rafineria



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje do 4 kwietnia na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria (SKOK Rafineria), podała Komisja.

Komisja podjęła 21 marca decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia SKOK Rafineria przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Rafineria, podano w komunikacie.

"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 4 kwietnia 2018 r. włącznie" - czytamy dalej.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Rafineria, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy, podano także.

(ISBnews)