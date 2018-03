Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podsumowuje w Warszawie dwa lata programu "Rodzina 500 plus"

"Z programu korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosi 62 proc. w ogólnej strukturze rodzin korzystających i w praktyce stanowi to 1,5 mln rodzin" – powiedziała minister.

Podała, że z programu korzysta ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, spełniających kryterium dochodowe, co stanowi 23 proc. pobierających świadczenie. "Udział rodzin z co najmniej trójką dzieci to 15 proc. - ok. 364 tys. rodzin" – przekazała minister.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.(PAP)

autorzy: Katarzyna Lechowicz i Paweł Żebrowski