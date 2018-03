Zysk netto Medicalgoritmics spadł r: r do 25,54 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Medicalgoritmics odnotował 25,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 40,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 41,82 mln zł wobec 46,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 203,35 mln zł w 2017 r. wobec 127,92 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku w Europie będziemy kontynuować działania zmierzające do stworzenia kodów refundacyjnych dla usługi długoterminowego monitorowania arytmii w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W ramach rozwoju biznesu na terenie Stanów Zjednoczonych wraz Medi-Lynx nadal prowadzimy informacyjną i wizerunkową kampanię systemu PocketECG oraz planujemy rozpocząć wdrożenia pilotażowe systemu do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej. Niezmiennie uważamy, że bardzo ważna dla przyszłego rozwoju naszej Grupy jest inwestycja w badania i rozwój oraz w dział sprzedaży. Dlatego też w 2018 roku zamierzamy znacząco powiększyć dział R&D w Polsce oraz zatrudnić nowych przedstawicieli handlowych nie tylko na rynek amerykański, ale także europejski" - napisał prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński w liście do akcjonariuszy.

"W najbliższych latach będziemy dążyli do umocnienia pozycji Grupy Medicalgorithmics wśród czołowych dostawców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie telemetrii kardiologicznej nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach na świecie. Do realizacji naszego celu planujemy wykorzystywać najnowsze technologie, tak aby polepszyć jakość życia pacjentom kardiologicznym oraz ułatwić lekarzom postawienie trafnej diagnozy" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 2,83 mln zł wobec 41,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)