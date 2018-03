CD Projekt planuje w tym roku wyjście gry 'Gwint' z wersji beta



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - CD Projekt planuje w tym roku wyjście gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" z wersji beta i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - "Wojny Krwi", poinformował prezes Adam Kiciński.

"'Gwint' - w niecały rok od rozpoczęcia publicznej bety jest zbalansowany, oferuje blisko 500 kart i jest dostępny w 10 wersjach językowych, w tym w wersji chińskiej. To dopiero początek. Chcemy, aby w kolejnych miesiącach nasza karcianka jeszcze częściej i mocniej była obecna w świadomości graczy. Uruchomiliśmy zespół live operations, odpowiadający za regularne organizowanie wydarzeń wewnątrz gry. Sama gra też jest i będzie rozbudowywana" - napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.

"Niedawno wprowadziliśmy drugi tryb rozgrywki - Arenę, a w kolejnych miesiącach będziemy dodawać kolejne karty i animować społeczność graczy. Na 2018 r. planujemy wyjście z bety i wydanie dodatku fabularnego skierowanego do jednego gracza - 'Wojny Krwi' - poprzedzone dedykowaną kampanią marketingową" - dodał prezes.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)