CD Projekt: 'Cyberpunk 2077' ma być gotowy do obsługi nowych generacji konsol



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Gra "Cyberpunk 2077", nad którą pracuje CD Projekt, ma być bardzo zaawansowana i gotowa, by obsługiwać nowe generacje konsol, poinformował prezes Adam Kiciński.

"'Cyberpunk 2077' będzie bardzo zaawansowany. Nasza technologia jest gotowa, by obsługiwać nowe generacje. Nic więcej nie można powiedzieć, bo żadna nowa generacja konsol nie została póki co zapowiedziana" - powiedział Kiciński podczas konferencji prasowej.

Prezes napisał w liście do akcjonariuszy, że prace nad naszym flagowym projektem - "Cyberpunkiem 2077" - idą zgodnie z harmonogramem.

"Pod koniec ubiegłego roku osiągnęliśmy istotny milestone produkcyjny" - zaznaczył Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)