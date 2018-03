"W zeszłym roku do naszego systemu wpłynęło ok. 1,8 mln oświadczeń (od Ukraińców - PAP), ale ciężko powiedzieć ile z tych osób podjęło pracę. Szacujemy, że pomiędzy 1,2-1,5 mln osób, przy czym 1,5 mln to optymistyczna prognoza, ale 1,2 mln wydaje się realne" - powiedział na konferencji Kwieciński.

Minister zaznaczył, że w kolejnych latach migracja będzie rosnąć.

"Do 2030 r. będzie brakowało 1,5 mln osób na rynku pracy. (...) Migracja musi więc rosnąć i będzie rosnąć" - powiedział.

"Rząd przygotował założenia polityki migracyjnej i w ciągu kilku dni, może nawet dzisiaj, zostaną one przyjęte" - dodał.

