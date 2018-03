Euro Styl z Grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż 76 mieszkań w ramach inwestycji Mezzo położonej przy ulicy Krynickiej w gdańskiej dzielnicy Przymorze, poinformowała spółka. Termin przekazania lokali (znajdujących się w budynku B2) to III kwartał 2020 r. W ramach osiedla Mezzo docelowo powstaną dwa 8-piętrowe budynki. W budynku B2 zaplanowano 76 mieszkań o metrażach od 38,54 m2 do 78,10 m2. Ceny za m2 kształtują się od 6 900 zł do 9 180 zł, podano w komunikacie.

